Эксклюзив

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Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

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17 апреля 2023

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10 апреля 2023

Sotheby's запускает NFT Marketplace с прямыми транзакциями и авторскими отчислениями художникам

Сегодня
Новости
Sotheby's, аукционный гигант с 279-летней историей, расширил свои предложения произведений искусства на основе невзаимозаменяемых токенов (NFT), запустив вторичную одноранговую торговую площадку.
Через свое подразделение Web3 Sotheby's Metaverse  предлагает прямые транзакции между коллекционерами на своей платформе. Транзакции проводятся полностью по цепочке через сети Ethereum и Polygon, и покупатели могут расплачиваться либо собственным токеном ETH, либо криптовалютой MATIC.
Sotheby's Metaverse также планирует в июне представить на платформе Oncyber metaverse цифровую художественную галерею, в которой будут представлены различные залы, чьими кураторами являются различные художники и коллекционеры, в том числе некто под псевдонимом Козомо Де Медичи (Cozomo De’ Medici).
Платформа продолжит выплачивать гонорары  артистам с помощью смарт-контрактов на своей платформе перепродажи, которая автоматически выплачивает артистам гонорары в соответствии с выбранной ими ставкой в сети.
На вторичном рынке появятся работы 13 ведущих цифровых художников, включая Тайлера Хоббса (Tyler Hobbs), Клэр Сильвер (Claire Silver), XCOPY, Даяну Синклер (Diana Sinclair), Пиндара ван Армана (Pindar van Arman) и других.
С момента первого выхода Sotheby's на NFT маркетплейс в апреле 2021 года общий объем продаж NFT аукционным домом составил более $120 млн. 
Платформа способствовала рекордным продажам NFT, включая «Covid Alien» («Covid–пришелец») из серии CryptoPunk, который был продан за $11,7 млн, исходный код проекта World Wide Web, купленный за $5,4 млн, и редкий NFT от Bored Ape Yacht Club, который приобрели за $3,4 млн.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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