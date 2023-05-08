Эксклюзив
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
08 мая 2023
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Sotheby's запускает NFT Marketplace с прямыми транзакциями и авторскими отчислениями художникам
Через свое подразделение Web3 Sotheby's Metaverse предлагает прямые транзакции между коллекционерами на своей платформе. Транзакции проводятся полностью по цепочке через сети Ethereum и Polygon, и покупатели могут расплачиваться либо собственным токеном ETH, либо криптовалютой MATIC.
Sotheby's Metaverse также планирует в июне представить на платформе Oncyber metaverse цифровую художественную галерею, в которой будут представлены различные залы, чьими кураторами являются различные художники и коллекционеры, в том числе некто под псевдонимом Козомо Де Медичи (Cozomo De’ Medici).
Платформа продолжит выплачивать гонорары артистам с помощью смарт-контрактов на своей платформе перепродажи, которая автоматически выплачивает артистам гонорары в соответствии с выбранной ими ставкой в сети.
На вторичном рынке появятся работы 13 ведущих цифровых художников, включая Тайлера Хоббса (Tyler Hobbs), Клэр Сильвер (Claire Silver), XCOPY, Даяну Синклер (Diana Sinclair), Пиндара ван Армана (Pindar van Arman) и других.
С момента первого выхода Sotheby's на NFT маркетплейс в апреле 2021 года общий объем продаж NFT аукционным домом составил более $120 млн.
Платформа способствовала рекордным продажам NFT, включая «Covid Alien» («Covid–пришелец») из серии CryptoPunk, который был продан за $11,7 млн, исходный код проекта World Wide Web, купленный за $5,4 млн, и редкий NFT от Bored Ape Yacht Club, который приобрели за $3,4 млн.
Алекс Шишло для Rough&Polished