Эксклюзив

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10 апреля 2023

WPIC отметил роль платины в борьбе за декарбонизацию

Сегодня
Новости
Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) опубликовал доклады о платине в своей серии «Платина за пределами скамейки запасных», рассказывающие о ценности и использовании платины за пределами сферы ювелирных изделий и предоставляющие более широкий контекст для оценки этого самого драгоценного из металлов. Погружение в мир платины и ее роль в технологии протонообменных мембран (PEM) также показывает, что металл может произвести революцию в том, как мы используем энергию.
WPIC недавно выпустил инфографику, в которой показано, как использование платины в технологиях PEM способствует переходу производства энергии на более экологичные технологии.
В электролизере PEM платина действует как катализатор, позволяя расщеплять воду на водород и кислород. Если электролизер PEM питается от возобновляемой электроэнергии, то создается безуглеродный зеленый водород. Зеленый водород можно хранить и использовать множеством способов в качестве источника энергии без использования ископаемого топлива.
Технология PEM в водородных топливных элементах также использует платиновые катализаторы. Электромобили на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов (FCEV) являются основным рынком для топливных элементов. Когда автомобили заправляются зеленым водородом, это беспроигрышный вариант для обезуглероживания транспорта.
Технологии PEM, которые позволяют использовать зеленый водород, могут помочь в достижении целей Парижского соглашения, т.е. ограничить глобальное потепление не менее чем на 2° С. Эти технологии, если они будут приняты, помогут достичь глобальных целей по сокращению выбросов CO2, обеспечив экономию до 11%.
Помимо того, что платина является лучшим металлом для защиты драгоценных камней, она также играет важную роль в энергетическом переходе. С более чистой энергией, питающей наш мир, мы приближаемся к созданию более устойчивого будущего.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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