Rio Tinto празднует 20-летие добычи на алмазном руднике Даявик в Канаде

Компания Rio Tinto отмечает 20-летие добычи алмазов на своем руднике Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады. Алмазное месторождение Даявик было открыто в 1990-х годах в ходе крупнейшей разведки полезных ископаемых в истории Канады. Коммерческая добыча на Даявике началась в 2003 году, и с тех пор на нем было добыто более 140 млн каратов необработанных алмазов за счет сочетания открытой и подземной добычи.

Продукция Даявика состоит преимущественно из бесцветных бриллиантов ювелирного качества с небольшим количеством (менее 1 процента производства) желтых бриллиантов. Бриллианты Даявика хвалят за их канадское происхождение, чистое и безупречное качество и ценят за их блестящий внутренний огонь.

Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman), генеральный директор Minerals, сказал: «Я с огромной гордостью отдаю дань уважения выдающимся людям, которые позволили Даявику безопасно производить свои прекрасные алмазы из одной из самых нетронутых экосистем мира. Руководствуясь своим новаторским духом, предприятие Даявик является смелой и инновационной компанией с вдохновляющей историей, которая продолжает устанавливать новые стандарты для технологий, партнерства и устойчивого развития».

В так называемых Бесплодных землях, расположенных в 220 км от Полярного круга, алмазы Даявика возрастом два млрд лет залегают под замерзшим озером, и для их извлечения из-под вечной мерзлоты требуется значительная сила духа, ловкость и технологии. Отмеченная наградами технология дамб была разработана для того, чтобы держать в берегах нетронутые воды Лак-де-Грас, в то время как короткая сезонная ледяная дорога, работающая восемь недель в году и соединяющая замерзшие озера и пруды, была создана для перевозки тысяч тонн строительных материалов. Она по-прежнему используется каждый год как жизненно важная артерия снабжения для сотрудников Даявика, которых около 1100 человек.

В электроснабжении площадки Даявика участвует отмеченная наградами ветровая электростанция, которая во время сильного ветра обеспечивает половину потребностей площадки в энергии. Учитывая изолированность рудника и его чрезвычайно холодный климат, проект стоимостью 31 млн долларов представлял собой ряд транспортных, строительных и инженерных проблем и не гарантировал успеха. Были найдены инновационные способы предотвращения замерзания турбин при температурах ниже минус 40° С, и сегодня предприятие Даявик управляет крупнейшей в мире ветрово-дизельной гибридной электростанцией и является мировым лидером в области производства возобновляемой энергии в холодном климате.

Уже на начальных этапах планирования в Даявике с местным населением проводились широкие консультации по вопросам эксплуатации и воздействия рудника. Анджела Бигг (Angela Bigg), президент алмазного рудника Даявик, высоко оценила партнерские отношения с местными сообществами и пятью группами коренных народов, заключившие соглашения об участии в проекте Даявик: «Получение разрешения на добычу — это привилегия, и мы чтим это, работая с уважением и разделяя усилия с нашими местными партнеры. Это отношения, которые мы признаем и высоко ценим».

Партнерство с местными сообществами привели к созданию значительных возможностей для трудоустройства, обучения и наращивания потенциала. Сегодня почти четверть сотрудников Даявика — коренные жители, а около 40% — северяне.

С 2000 года Даявик потратил 7 млрд долларов на северные предприятия или около 72% от общего объема деловых расходов в размере 9,8 млрд долларов. Из них 3,6 млрд долларов было потрачено на предприятия коренных народов Севера и их совместные предприятия.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

