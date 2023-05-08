Эксклюзив

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

08 мая 2023

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Вслед за регионом Джамму и Кашмир месторождения лития обнаружены в Раджастане

Сегодня
Новости
После того, как запасы лития были обнаружены в регионе Джамму и Кашмир, они также были найдены в Дегане, Раджастан, и количество лития здесь может удовлетворить около 80% потребностей Индии, согласно сообщениям СМИ со ссылкой на представителей правительства штата.
Впервые запасы лития были обнаружены в районе Реаси территории Джамму и Кашмир в феврале этого года. Это было первое значительное открытие полезных ископаемых в Индии, поскольку ранее в Карнатаке был обнаружен лишь небольшой запас.
Поскольку литий является ключевым компонентом аккумуляторов, используемых в электромобилях, правительство ведет поиск запасов редкого металла как внутри страны, так и за ее пределами.
Помимо Геологической службы Индии (GSI), консорциум трех компаний государственного сектора — National Aluminium Company, Hindustan Copper и Mineral Exploration Corp — работает над созданием механизма для исследований и разработок в области переработки, приобретения, а также совместное производство литий-ионных аккумуляторов.
План Индии по увеличению проникновения на рынок электромобилей на 30% к 2030 году в значительной степени зависит от лития — на данный момент лишь немногим более 1% всех продаж автомобилей в стране приходится на электромобили.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Версия для печати