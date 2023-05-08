Вслед за регионом Джамму и Кашмир месторождения лития обнаружены в Раджастане

После того, как запасы лития были обнаружены в регионе Джамму и Кашмир, они также были найдены в Дегане, Раджастан, и количество лития здесь может удовлетворить около 80% потребностей Индии, согласно сообщениям СМИ со ссылкой на представителей правительства штата.

Впервые запасы лития были обнаружены в районе Реаси территории Джамму и Кашмир в феврале этого года. Это было первое значительное открытие полезных ископаемых в Индии, поскольку ранее в Карнатаке был обнаружен лишь небольшой запас.

Поскольку литий является ключевым компонентом аккумуляторов, используемых в электромобилях, правительство ведет поиск запасов редкого металла как внутри страны, так и за ее пределами.

Помимо Геологической службы Индии (GSI), консорциум трех компаний государственного сектора — National Aluminium Company, Hindustan Copper и Mineral Exploration Corp — работает над созданием механизма для исследований и разработок в области переработки, приобретения, а также совместное производство литий-ионных аккумуляторов.

План Индии по увеличению проникновения на рынок электромобилей на 30% к 2030 году в значительной степени зависит от лития — на данный момент лишь немногим более 1% всех продаж автомобилей в стране приходится на электромобили.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

