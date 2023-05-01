Волонтеры «Норникеля» поздравили ветеранов Норильска

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В преддверии Дня Победы участники программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» компании «Норникель» поздравили ветеранов Норильска, сообщает ttelegraf.ru.

«Мы были рады возможности и поводу вручить подарки, поздравить с праздником наших ветеранов и выразить слова благодарности за их подвиги на фронте и в тылу в непростые годы Великой Отечественной войны, – рассказала начальник отдела развития корпоративных сообществ Управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Неграш. – Приятно, что в этом году к нам присоединилось много новых волонтеров «Комбината добра», ребята искренне радовались и были счастливы участвовать в поздравлении, потому что это не только наш долг, но и честь для каждого – сказать теплые слова и поздравить с Днем Победы тех, благодаря кому эта Победа свершилась».

В Большом Норильске сегодня проживают 17 ветеранов Великой Отечественной. Для них и всех норильчан сегодня будет большая праздничная программа с парадом военной техники, легкоатлетическим забегом и полевой кухней.



Алекс Шишло для Rough&Polished





