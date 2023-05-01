Caledonia Mining начинает экспорт золота, произведенного в Зимбабве

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Компания Caledonia Mining начала продавать золото, добытое на руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве, напрямую аффинажному заводу за пределами этой южноафриканской страны.

Горнодобывающая компания изучает несколько вариантов прямого экспорта золота с момента своего первого публичного размещения акций на фондовой бирже Victoria Falls и завершения сделки по приобретению рудника Бильбоэс (Bilboes).

В сообщении Caledonia Mining говорится, что неочищенное золото все еще перерабатывается на платной основе на Fidelity Gold Refinery (FGR), дочерней компании Резервного банка Зимбабве, в соответствии с требованиями правительства Зимбабве в отношении переработки внутри страны и предоставления зимбабвийским властям полной информации о золоте, производимом и экспортируемом Caledonia Mining.

Очищенное золото, хранящееся в FGR, экспортируется на аффинажный завод за пределами Зимбабве, который выполняет окончательный процесс аффинажа, и затем золото продается от имени Caledonia Mining.

Caledonia Mining получает прибыль от продажи золота немедленно на свой банковский счет в Зимбабве в течение нескольких дней после доставки золота на последний аффинажный завод.

Это соглашение в отношении продукции рудника Бланкет соответствует текущим требованиям по выплате 5% роялти, и Бланкет продолжает получать 75% своих доходов в долларах США, а оставшуюся часть — в местной валюте.

«Это новое соглашение следует рассматривать в контексте запланированного расширения работ Caledonia Mining в Зимбабве, сначала на руднике Бильбоэс, а затем на Мотапе (Motapa) и Малигрине (Maligreen): это новое маркетинговое соглашение должно упростить для Caledonia Mining оформление долговых обязательств со спонсорами за пределами Зимбабве, которые могут быть использованы для поддержания строительства новых рудников», — заявил исполнительный директор компании Марк Лермонт (Mark Learmonth).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





