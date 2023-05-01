Шесть нелегальных горняков погибли при обрушении алмазного рудника в ДРК

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По словам официальных лиц, шесть человек погибли в результате обрушения алмазного рудника в Демократической Республике Конго в прошлую пятницу.

Информационное агентство AFP цитирует вице-губернатора центральной провинции Касаи Гастона Нколе (Gaston Nkole), который заявил, что убитые были «несанкционированными землекопами», проникшими в район, где добыча полезных ископаемых запрещена.

Несмотря на ограничения на добычу, введенные властями из соображений безопасности, неформальные горняки посещают участок ночью для добычи алмазов.

Вице-губернатор сообщил, что последнее число погибших, полученное в субботу вечером, составляет шесть человек.

Он также заявил, что ведется расследование.

В ДРК часто случаются несчастные случаи при добыче полезных ископаемых, где сотни плохо экипированных неформальных старателей занимаются поиском золота и других драгоценных полезных ископаемых.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





