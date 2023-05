Конгресс CIBJO 2023 пройдет с 3 по 5 октября в Джайпуре

Всемирная ювелирная конфедерация (World Jewellery Confederation, CIBJO) проведет свой ежегодный конгресс 2023 года в Джайпуре, штат Раджастан, Индия, с 3 по 5 октября. Предварительные встречи состоятся 1 и 2 октября, согласно пресс-релизу CIBJO.

Конгрессы CIBJO служат официальным местом сбора Ассамблеи делегатов Всемирной ювелирной конфедерации. Они также являются местом проведения ежегодных собраний отраслевых комиссий CIBJO, на которых могут быть внесены поправки в окончательные справочники организации по международным отраслевым стандартам для бриллиантов, цветных камней, жемчуга, выращенных в лаборатории бриллиантов, драгоценных металлов, кораллов и ответственных источников, известных как Синие книги. Связь Джайпура, или Розового города, с ювелирной промышленностью восходит к самому его основанию в 1727 году.

«Этот конгресс обещает стать зрелищным, — сказал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO, — и он станет первым очным конгрессом с 2019 года, с начала пандемии. Для многих из нас это будет возможность встретиться лицом к лицу спустя более чем три года, и я не могу придумать для этого более подходящей и экзотической обстановки. Я благодарю наших индийских хозяев и особенно нашего вице-президента CIBJO Прамода Агравала (Pramod Agrawal), который также является председателем Национального совета Индии по драгоценным камням и ювелирным изделиям (National Gems and Jewellery Council of India, NGJCI), и Випула Шаха (Vipul Shah), председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC)».