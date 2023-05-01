Эксклюзив

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

Вчера

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Конгресс CIBJO 2023 пройдет с 3 по 5 октября в Джайпуре

Сегодня
Новости
Всемирная ювелирная конфедерация (World Jewellery Confederation, CIBJO) проведет свой ежегодный конгресс 2023 года в Джайпуре, штат Раджастан, Индия, с 3 по 5 октября. Предварительные встречи состоятся 1 и 2 октября, согласно пресс-релизу CIBJO.
Конгрессы CIBJO служат официальным местом сбора Ассамблеи делегатов Всемирной ювелирной конфедерации. Они также являются местом проведения ежегодных собраний отраслевых комиссий CIBJO, на которых могут быть внесены поправки в окончательные справочники организации по международным отраслевым стандартам для бриллиантов, цветных камней, жемчуга, выращенных в лаборатории бриллиантов, драгоценных металлов, кораллов и ответственных источников, известных как Синие книги. Связь Джайпура, или Розового города, с ювелирной промышленностью восходит к самому его основанию в 1727 году.
«Этот конгресс обещает стать зрелищным, — сказал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO, — и он станет первым очным конгрессом с 2019 года, с начала пандемии. Для многих из нас это будет возможность встретиться лицом к лицу спустя более чем три года, и я не могу придумать для этого более подходящей и экзотической обстановки. Я благодарю наших индийских хозяев и особенно нашего вице-президента CIBJO Прамода Агравала (Pramod Agrawal), который также является председателем Национального совета Индии по драгоценным камням и ювелирным изделиям (National Gems and Jewellery Council of India, NGJCI), и Випула Шаха (Vipul Shah), председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC)».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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