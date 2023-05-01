Результаты деятельности Goldplat в третьем квартале снизились из-за производственных проблем

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Предприятия компании Goldplat по добыче золота в Южной Африке и Гане зафиксировали снижение операционной прибыли на 36% до 1,47 млн фунтов стерлингов в третьем квартале, закончившемся 31 марта 2023 года, по сравнению с 2,28 млн фунтов стерлингов годом ранее.

В сообщении компании говорится, что совокупная операционная прибыль предприятий за девять месяцев, закончившихся 31 марта 2023 года, также снизилась на 20% до 4,84 млн фунтов стерлингов по сравнению с 6,04 млн фунтов стерлингов в предыдущем году.

Результаты квартала были вызваны снижением производственных показателей в Южной Африке на 1,18 млн фунтов стерлингов и в Гане на 295 000 фунтов стерлингов.

Goldplat заявила, что по-прежнему рассчитывает оправдать текущие ожидания рынка в течение всего финансового года, несмотря на снижение производственных показателей в третьем квартале.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





