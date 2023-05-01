Implats увеличивает долю в RBPlat до 45,2%

Сегодня Новости

Компания Impala Platinum (Implats) приобрела еще 334 000 акций Royal Bafokeng Platinum (RBPlat), которую она намерена взять под свой контроль и управление.

Это составляет около 0,12% выпущенных акций RBPlat.

Implats теперь владеет в совокупности около 45,2%акциями RBPlat.

RBPlat недавно заявила, что крайне обеспокоена продолжающимися задержками с завершением заявки на приобретение, сделанной Implats в январе прошлого года.

RBPlat заявила, что из-за задержек предложение Implats фактически удерживалось более полутора лет, что привело к огромной трате времени руководства RBPlat.

Это также нанесло ущерб способности компании реализовывать стратегические инициативы.

Компания Northam Platinum возражала против приобретения RBPlat, утверждая, что определенные условия, связанные с данным предложением, делают его нарушением правил конкуренции.

Кроме того, она представила свое предложение о приобретении, которое было отклонено в начале апреля, открыв путь для Implats.

В ноябре прошлого года компания Implats запросила, чтобы Комиссия по регулированию поглощения ЮАР выдала ей сертификат соответствия.

Комиссия, однако, заявила, что необходимо сначала удовлетворить оставшиеся возражения Northam относительно предполагаемого нарушения RBPlat Закона о компаниях и Положений о компаниях.

Затем 21 марта Implats подала апелляцию в Специальный комитет по поглощению на решение Комиссии по регулированию поглощений, которая была отклонена.

В результате первоначальное решение Комиссии по регулированию поглощений остается в силе, и Комиссия по регулированию поглощений выдаст сертификат соответствия компании Implats только в том случае, если проблемы будут решены.

С тех пор Implats объявила, что крайний срок для выполнения или отказа от предшествующих требований, а также дата закрытия предложения будут продлены до 31 мая.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





