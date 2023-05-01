WFDB призывает «остановить» продажу украшений покойного Хельмута Хортона аукционным домом Christie's

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Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) выразила свое несогласие с продажей ювелирной коллекции покойной Хайди Хортен (Heidi Horten), чей покойный муж Гельмут Хортон (Helmut Horton), нацист, насильственно покупал еврейские предприятия для накопления богатства.

Пытаясь остановить продажу или вернуть выручку на благотворительные цели, Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB, написал письмо председателю совета директоров аукционного дома Christie's-Europe Франсуа Кюриэлю (Francois Curiel), требуя исправить несправедливость прошлых лет и передать выручку благотворительным организациям.

«От имени Исполнительного совета Всемирной федерации алмазных бирж я хотел бы выразить возражение WFDB против этой продажи, столь явно связанной с разграблением нацистами еврейских предприятий. Во времена отрицания Холокоста и возрождения антисемитизма во всем мире мы находим особенно ужасным, что всемирно известный аукционный дом занимается такой продажей, — заявил Йорам Дваш. — Хотя мы знаем, что Christie's пошел на уступку всеобщему возмущению общественности этим аукционом, заявив, что внесет значительный вклад из своих конечных доходов в исследования и образование в области Холокоста, мы считаем необходимым выразить свое возмущение этим аукционом. WFDB настоятельно просит, чтобы, если Christie’s настаивает на проведении аукциона Хортен, вы лично гарантировали, что бо́льшая часть выручки будет передана аукционным домом Christie’s в благотворительные фонды, поддерживающие благополучие переживших Холокост, а также память о нем и образование. Ради прозрачности мы также просим, чтобы сумма взноса и организации-получатели были объявлены общественности».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





