Эксклюзив
Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски
Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...
Сегодня
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
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10 апреля 2023
WFDB призывает «остановить» продажу украшений покойного Хельмута Хортона аукционным домом Christie's
Пытаясь остановить продажу или вернуть выручку на благотворительные цели, Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент WFDB, написал письмо председателю совета директоров аукционного дома Christie's-Europe Франсуа Кюриэлю (Francois Curiel), требуя исправить несправедливость прошлых лет и передать выручку благотворительным организациям.
«От имени Исполнительного совета Всемирной федерации алмазных бирж я хотел бы выразить возражение WFDB против этой продажи, столь явно связанной с разграблением нацистами еврейских предприятий. Во времена отрицания Холокоста и возрождения антисемитизма во всем мире мы находим особенно ужасным, что всемирно известный аукционный дом занимается такой продажей, — заявил Йорам Дваш. — Хотя мы знаем, что Christie's пошел на уступку всеобщему возмущению общественности этим аукционом, заявив, что внесет значительный вклад из своих конечных доходов в исследования и образование в области Холокоста, мы считаем необходимым выразить свое возмущение этим аукционом. WFDB настоятельно просит, чтобы, если Christie’s настаивает на проведении аукциона Хортен, вы лично гарантировали, что бо́льшая часть выручки будет передана аукционным домом Christie’s в благотворительные фонды, поддерживающие благополучие переживших Холокост, а также память о нем и образование. Ради прозрачности мы также просим, чтобы сумма взноса и организации-получатели были объявлены общественности».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished