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10 апреля 2023
Королевский синий сапфир весом 118,35 карата будет продан в этом месяце компанией Phillips в Гонконге
Фото: Phillips Hong Kong
Королевский синий сапфир весом 118,35 карата был вставлен в колье Bulgari в 2004 году в составе коллекции высокого ювелирного искусства High Jewelry Collection. Впервые появившись на аукционе, он будет продан в конце этого месяца компанией Phillips Hong Kong по цене 4,5 млн долларов США.
Согласно компании, королевский синий сапфир, добытый в Шри-Ланке не подвергавшийся облагораживанию драгоценный камень, ограненный в форме «подушки», набрал невероятные 98 баллов в рейтинге драгоценных камней Gubelin за качество, редкость и заметность.
Сапфир королевского синего цвета весом 118,35 карата является одним из самых крупных сапфиров, когда-либо выставлявшихся на международных аукционах за последние три десятилетия.
Однако существуют и более крупные драгоценные камни, в том числе «Гигант Востока» (Giant of the Orient) весом 486,52 карата, «Синий сапфир Логан» (Logan Blue Sapphire) весом 422,99 карата, выставленный в Музее естественной истории Смитсоновского института, а также «Голубая красавица Азии» (Blue Belle of Asia) весом 392,52 карата.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished