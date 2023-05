Королевский синий сапфир весом 118,35 карата будет продан в этом месяце компанией Phillips в Гонконге

Фото: Phillips Hong Kong

Королевский синий сапфир весом 118,35 карата был вставлен в колье Bulgari в 2004 году в составе коллекции высокого ювелирного искусства High Jewelry Collection. Впервые появившись на аукционе, он будет продан в конце этого месяца компанией Phillips Hong Kong по цене 4,5 млн долларов США.Согласно компании, королевский синий сапфир, добытый в Шри-Ланке не подвергавшийся облагораживанию драгоценный камень, ограненный в форме «подушки», набрал невероятные 98 баллов в рейтинге драгоценных камней Gubelin за качество, редкость и заметность.Сапфир королевского синего цвета весом 118,35 карата является одним из самых крупных сапфиров, когда-либо выставлявшихся на международных аукционах за последние три десятилетия.Однако существуют и более крупные драгоценные камни, в том числе «Гигант Востока» (Giant of the Orient) весом 486,52 карата, «Синий сапфир Логан» (Logan Blue Sapphire) весом 422,99 карата, выставленный в Музее естественной истории Смитсоновского института, а также «Голубая красавица Азии» (Blue Belle of Asia) весом 392,52 карата.