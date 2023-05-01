Kavango находится на завершающей стадии переговоров о приобретении золотого рудника Zim

Сегодня Новости

Компания Kavango Resources находится на завершающей стадии переговоров о перспективном двухлетнем эксклюзивном опционе на приобретение проекта по разведке и разработке золота в Зимбабве.

Эта южноафриканская компания по разведке металлов заявила, что проект включает в себя несколько смежных золотых участков вдоль пласта протяженностью 3,4 километра, который исторически поддерживал подземную добычу с высоким содержанием золота, а также более поздние мелкие операции по добыче на поверхности.

Современные методологии и технологии никогда не использовались для исследования территории проекта.

Предварительные условия опциона позволят Kavango провести беспрепятственную комплексную проверку месторождений, включая разведку и бурение, прежде чем решить, следует ли использовать опцион на приобретение.

Перед завершением сделки компания Kavango провела всестороннюю предварительную проверку, в том числе два выезда на места в проектный регион.

Параллельно с новыми переговорами о покупке Kavango ведет переговоры с единственным инвестором о потенциальных условных инвестициях в акционерный капитал фирмы в размере 6 млн фунтов стерлингов посредством прямой подписки без посредничества.

Если условия будут формализованы и согласованы, Kavango ожидает завершения запланированной подписки по 1 пенсу за акцию.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





