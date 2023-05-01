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10 апреля 2023
SODIAM проведет тендер на алмазное сырье
Прием заявок завершится 19 мая 2023 года.
Просмотры запланированы на период с 8 по 18 мая 2023 года в офисе SODIAM в Луанде.
SODIAM выставит на тендер 36 отдельных камней, в том числе 19 отдельных камней из продукции компании Kaixepa; семь из продукции Catoca; два из продукции Luminas; и по одному из продукции Chitotolo, Uari, Lunhinga и Cooperativa Moquita.
SODIAM выручила 28,7 млн долларов США от продажи 1 819,79 карата алмазов на своем пятом международном тендере по продаже алмазного сырья в ноябре прошлого года.
Продававшиеся алмазы были камнями спецразмеров из продукции Lulo, Catoca и Luele.
Разнообразный пакет специальных камней включал в себя семь камней от Lulo, которые принесли 20,4 млн долларов, 27 камней от Catoca на сумму 5,3 млн долларов и девять камней от Luele, которые принесли около 3 млн долларов.
В 2021 году SODIAM экспортировала около 8,9 млн каратов необработанных алмазов на сумму 1,62 млрд долларов или по средней цене 182,16 доллара за карат, что сделало Анголу третьим по величине производителем алмазов в мире в стоимостном выражении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished