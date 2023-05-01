В первом квартале 2023 года спрос на золото в Индии упал на 17%

Спрос на золото в Индии в первом квартале 2023 года составил 112,5 тонны, что на 17% меньше, чем общий спрос в первом квартале 2022 года на уровне 135,5 тонны. Общий спрос на ювелирные изделия в Индии снизился на 17% до 78 тонн по сравнению с первым кварталом 2022 года на уровне 94,2 тонны. Общий инвестиционный спрос в 1 квартале 2023 года в размере 34,4 тонны также снизился на 17% по сравнению с 1 кварталом 2022 года на уровне 41,3 тонны. Общий объем переработанного золота в Индии составил 34,8 тонн, что на 25% больше по сравнению с 27,8 тонн в первом квартале 2022 года, в то время как общий чистый импорт слитков составил 134 тонны, как и в аналогичном периоде 2022 года, согласно пресс-релизу Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram), региональный генеральный директор Всемирного совета по золоту в Индии, сказал: «Спрос на золото в Индии в первом квартале 2023 года упал на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 112,5 тонн после рекордно высоких и волатильных цен на золото. Это повлияло на настроения, и спрос на золотые украшения упал до 78 тонн с 94,2 тонны в первом квартале 2022 года при незначительной поддержке со стороны инвестиций.

С 2010 года, за исключением пандемии, это уже четвертый раз, когда спрос на золотые украшения в первом квартале упал ниже 100 тонн. Резкий рост цен на золото и его волатильность в сочетании с меньшим количеством благоприятных дней для стимулирования потребления привели к тому, что многие домохозяйства отложили покупку, возможно, в ожидании коррекции цен в сторону понижения.

Инвестиционный спрос, в первую очередь на золотые слитки и монеты, также упал на 17% до 34,4 тонны в первом квартале 2023 года с 41,3 тонн в годовом исчислении. Глобальные факторы, в первую очередь повышение процентной ставки в США, рост цен в долларах и обесценивание рупии, удерживали цены на золото на высоком уровне, поднявшись почти на 19% по сравнению с прошлым годом. Обсуждения с трейдерами показывают, что покупки осуществляются за счет переработки старых золотых украшений и закупок меньшего количества единиц, что отражает более высокие объемы на цифровых золотых платформах, которые обеспечивают микросбережения в золоте. Как и ожидалось, произошел резкий скачок переработки на 25% до 34,8 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

«Наш прогноз спроса на золото на 2023 год приглушен, даже несмотря на то, что экономический импульс в Индии остается здоровым, а цикл повышения ставок RBI приостановился. Перспективы покупок золота сильно зависят от цен в рупиях, которые не собираются снижаться и будут действовать как сдерживающий фактор, и, конечно же, муссоны, хотя четвертый квартал, как всегда, может преподнести сюрприз. Мы считаем, что текущие тенденции указывают на менее чем 800 тонн спроса на 2023 год», — добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished