Diamcor начинает отбор крупнообъемных проб на бо́льших площадях своего южноафриканского проекта

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Diamcor Mining начнет обширную программу бурения и отбора проб на большей части своих участков Крон (Krone) и Эндора (Endora) в районе алмазного рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.

В сообщении компании говорится, что программа направлена на дальнейшую идентификацию и обнаружение дополнительного материала, который, как известно, сместился и подвергся эрозии на соседнем руднике De Beers Венеция, признанном одним из самых производительных алмазных рудников в мире.

Первоначальные попытки пробной добычи, предпринятые на сегодняшний день, позволили Diamcor лучше понять смещение и эрозию рудного тела примерно на 1 000 метров по вертикали из кимберлитовых кластеров рудника Венеция, которые, как известно, смещены в направлении площадей Крон и Эндора.

«Значительные усилия, предпринятые на сегодняшний день, позволяют нам продолжить бурение и отбор проб на бо́льших участках проекта, — сказал исполнительный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). — Знания, полученные в результате предыдущей пробной добычи и продажи необработанных алмазов, наряду с недавним моделированием и первоначальным вкладом некоторых из наиболее уважаемых в отрасли экспертов-геологов, указывают на возможность выявления значительного дополнительного материала из известного сдвига и эрозии рудного тела Венеции».

В Diamcor заявили, что создание инфраструктуры, двух крупных перерабатывающих заводов, привлечения тяжелого оборудования и проведения крупномасштабных пробных горных работ, завершенных на сегодняшний день на первоначальной площади в 657 га из общей площади проекта в 5 888 га, позволили компании усовершенствовать уникальные подходы к добыче полезных ископаемых с использованием передовых технологий для извлечения алмазов надежным, эффективным и экологически безопасным способом.

Согласно компании, предыдущее создание этих коллективных позиций позволит Diamcor приложить дополнительные усилия по бурению и отбору проб очень экономичным и эффективным способом.

Diamcor заявила, что пробные горные работы, как ожидается, продолжатся на участках первоначальной территории в сочетании с дополнительными работами по бурению и отбору проб.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





