Van Cleef & Arpels открывает два новых ювелирных производства во Франции

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Поскольку спрос на предметы роскоши продолжает расти во всем мире, французский ритейлер ювелирных изделий класса «люкс» Van Cleef & Arpels, принадлежащий группе Richemont, объявил, что в ближайшие три года откроет два новых ювелирных производства во Франции.

Они увеличат до четырех количество собственных производственных площадок ювелирного дома во Франции, сообщает news.yahoo.com.

По данным компании, общий бюджет проектов составляет более 100 млн евро.

Открытие пилотных площадок запланировано на 2024 год, оба объекта будут введены в эксплуатацию к 2026 году.

Согласно данным Van Cleef & Arpels, по состоянию на 2023 год в ее ювелирных и часовых производствах во Франции и Швейцарии заняты 300 специалистов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





