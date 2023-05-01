GIA исследовала выращенный в лаборатории CVD- бриллиант весом 34,59 карата

Фото: GIA

Лаборатория Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) в Гонконге недавно оценила самый крупный из всех поступивших для оценки бриллиант, выращенный в лаборатории методом химического осаждения из паровой фазы (CVD).Бриллиант изумрудной огранки весом 34,59 карата, 24,94 × 13,95 × 9,39 мм, произведенный компанией Ethereal Green Diamond в Индии, был оценен как минерал VS2 цвета G.Размер самого крупного CVD-бриллианта, который поступил в GIA, увеличился на 111% с тех пор, как институт сообщил в 2022 году о минерале рекордного на тот момент веса 16,41 карата.«Это более чем двукратное увеличение размера в течение одного года является впечатляющим техническим достижением в выращивании алмазов методом CVD, - сказал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент GIA и главный сотрудник лаборатории и исследований. - При таких усовершенствованиях производства правильная идентификация и раскрытие информации имеют решающее значение для поддержания доверия потребителей. Это еще один пример того, почему GIA выделяет значительные ресурсы и исследования для защиты доверия потребителей».