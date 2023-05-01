WFDB начала партнерство с Natural Diamond Council

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) вступила в партнерство с Советом по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) для поддержки роста отрасли. Как сообщается в пресс-релизе WFDB, федерация будет работать вместе с NDC, чтобы определить способы, с помощью которых ценность природных бриллиантов может дойти до большего числа потребителей посредством прямого доступа к WFDB, ее биржам-членам и их отдельным членам.

Президент WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Сегодняшние потребители имеют больше выбора, чем когда-либо прежде, и находятся под сильным влиянием социальных сетей и цифровых платформ. Крайне важно представить индустрию природных бриллиантов творчески и аутентично. Мы считаем, что NDC успешно занимается именно этим, и мы хотим поддержать эту очень важную работу».

Вице-президент WFDB Моше Салем (Moshe Salem) сказал: «Мы считаем, что необходимо объединить больше заинтересованных сторон, чтобы помочь обеспечить устойчивость отрасли и защитить средства миллионов людей в регионах мира, для которых природные алмазы обеспечивают ресурсы для получения образования, здравоохранения и доступа к социальной инфраструктуре».

Генеральный директор Совета по природным алмазам Дэвид Келли (David Kellie) сказал: «Мы очень рады партнерству с WFDB, которая представляет трейдеров бриллиантов со всего мира. Мы верим, что вместе мы сможем найти множество способов сотрудничества, которые принесут пользу отрасли в целом».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

