Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше

Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...

03 апреля 2023

WFDB начала партнерство с Natural Diamond Council

Сегодня
Новости
Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) вступила в партнерство с Советом по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) для поддержки роста отрасли. Как сообщается в пресс-релизе WFDB, федерация будет работать вместе с NDC, чтобы определить способы, с помощью которых ценность природных бриллиантов может дойти до большего числа потребителей посредством прямого доступа к WFDB, ее биржам-членам и их отдельным членам.
Президент WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: «Сегодняшние потребители имеют больше выбора, чем когда-либо прежде, и находятся под сильным влиянием социальных сетей и цифровых платформ.  Крайне важно представить индустрию природных бриллиантов творчески и аутентично.  Мы считаем, что NDC успешно занимается именно этим, и мы хотим поддержать эту очень важную работу».
Вице-президент WFDB Моше Салем (Moshe Salem) сказал: «Мы считаем, что необходимо объединить больше заинтересованных сторон, чтобы помочь обеспечить устойчивость отрасли и защитить средства миллионов людей в регионах мира, для которых природные алмазы обеспечивают ресурсы для получения образования, здравоохранения и доступа к социальной инфраструктуре».
Генеральный директор Совета по природным алмазам Дэвид Келли (David Kellie) сказал: «Мы очень рады партнерству с WFDB, которая представляет трейдеров бриллиантов со всего мира. Мы верим, что вместе мы сможем найти множество способов сотрудничества, которые принесут пользу отрасли в целом».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати