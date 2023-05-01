Эксклюзив

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски

Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

Сегодня

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Phillips анонсировал основные события весенних часовых аукционов в Гонконге

Сегодня
Новости
Phillips совместно с компанией Bacs & Russo анонсировал основные события первой серии своих часовых аукционов, которые пройдут в новой азиатской штаб-квартире аукционного дома в Гонконге.
За знаковым тематическим аукционом под названием Imperial Patek Philippe Sale 23 мая последует XVI Гонконгский часовой аукцион 24-25 мая. 
Топ-лотом Imperial Patek Philippe станет модель Patek Philippe reference 96 Quantieme Lune, эстимейт которой превышает 25 млн гонконгских долларов ($3 млн).
На XVI Гонконгский часовой аукцион выставят более 240 лотов, представляющих лучшие винтажные и современные изделиями часового производства 20-го и 21-го веков.

Алекс Шишло для Rough&Polished


Версия для печати