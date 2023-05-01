Phillips анонсировал основные события весенних часовых аукционов в Гонконге

Отношения Ботсваны и De Beers «слишком большие, чтобы потерпеть неудачу» - Зимниски Правительство Ботсваны и De Beers в настоящее время ведут переговоры о лицензиях на добычу полезных ископаемых, а также о новом соглашении по маркетингу и продажам. Маркетинговое соглашение уже трижды откладывалось на фоне слухов о том, что Габороне...

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи 2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...