Эксклюзив
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Работникам «Норникеля» в июле проиндексируют зарплату
О предстоящих компенсационных выплатах ранее проинформировала старший вице-президент – руководитель блока кадровой, социальной политики и общественных связей компании Лариса Зелькова. «Норникель» продолжит выполнять все социальные обязательства, заверила она.
Весной 2022 года руководство компании, несмотря на всю сложность ситуации, приняло решение не сокращать социальные программы и не уменьшать вознаграждения. На эти цели – с учетом отчислений в бюджетные фонды направили в общей сложности направили 50 млрд рублей.
Алекс Шишло для Rough&Polished