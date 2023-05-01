Asante Gold получила согласие отложить публикацию годовых результатов работы

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Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии разрешила компании Asante Gold отложить подачу ежегодной финансовой отчетности до 30 июня.

Приказ о прекращении торговли, изданный комиссией, запрещает генеральному директору и финансовому директору Asante Gold заниматься акциями компании, ориентированной на Африку, до тех пор, пока не будут поданы ежегодные документы.

Тем не менее торговля акциями другими лицами разрешена.

Asante Gold не смогла уложиться в срок до 1 мая с подачей ежегодной документации из-за сложности с приобретением золотого рудника Чирано (Chirano), которое было завершено в августе прошлого года.

Асанте Gold приобрела Чирано в Гане у компании Kinross Gold за 225 млн долларов денежными средствами и акциями.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





