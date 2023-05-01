Barrick объявляет дивиденды за первый квартал

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Производитель золота и меди компания Barrick Gold объявила дивиденды в размере 0,10 доллара США на акцию за первый квартал 2023 года.

В сообщении Barrick Gold говорится, что дивиденды соответствуют дивидендной политике компании, объявленной в начале 2022 года.

Дивиденды за первый квартал 2023 года будут выплачены в середине следующего месяца зарегистрированным акционерам на момент закрытия рабочего дня 31 мая 2023 года.

«Поддерживая надежный баланс, мы можем продолжать выплачивать нашим акционерам высокие базовые дивиденды, а наша политика выплаты дивидендов по результатам деятельности предоставляет акционерам потенциал для дополнительного роста в будущем», — сказал вице-президент и финансовый директор компании. офицер Грэм Шаттлворт (Graham Shuttleworth).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





