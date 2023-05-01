Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше

Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...

03 апреля 2023

Индийская NMDC ведет переговоры с австралийской Hancock по добыче лития

Сегодня
Новости
Как сообщает агентство Reuters, индийская компания по добыче железной руды NMDC Ltd ведет переговоры с австралийской компанией Hancock Prospecting Pty Ltd о разведке и добыче лития.
Согласно сообщению, многие страны мира стремятся обеспечить поставки лития для производства аккумуляторов в будущих электромобилях.
Индия, которая обнаружила свои первые запасы лития в феврале, также изучает способы увеличить запасы путем приобретения зарубежных рудников.
Кроме того, NMDC также ожидает получить к июню разрешение на вырубку леса для добычи алмазов в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. На руднике производится около 10 каратов алмазов на 100 тонн переработанного кимберлита.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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