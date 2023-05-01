Индийская NMDC ведет переговоры с австралийской Hancock по добыче лития

Как сообщает агентство Reuters, индийская компания по добыче железной руды NMDC Ltd ведет переговоры с австралийской компанией Hancock Prospecting Pty Ltd о разведке и добыче лития.

Согласно сообщению, многие страны мира стремятся обеспечить поставки лития для производства аккумуляторов в будущих электромобилях.

Индия, которая обнаружила свои первые запасы лития в феврале, также изучает способы увеличить запасы путем приобретения зарубежных рудников.

Кроме того, NMDC также ожидает получить к июню разрешение на вырубку леса для добычи алмазов в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. На руднике производится около 10 каратов алмазов на 100 тонн переработанного кимберлита.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

