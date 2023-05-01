Индийская NMDC ведет переговоры с австралийской Hancock по добыче лития

Согласно сообщению, многие страны мира стремятся обеспечить поставки лития для производства аккумуляторов в будущих электромобилях.
Индия, которая обнаружила свои первые запасы лития в феврале, также изучает способы увеличить запасы путем приобретения зарубежных рудников.
Кроме того, NMDC также ожидает получить к июню разрешение на вырубку леса для добычи алмазов в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш. На руднике производится около 10 каратов алмазов на 100 тонн переработанного кимберлита.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished