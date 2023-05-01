«Норникель» реконфигурирует горное производство на Кольском полуострове

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«Норникель» намерен провести реконфигурацию горнодобывающего производства в Печенгском округе Мурманской области. Главной задачей станет повышение эффективности и ускорение развития добывающих мощностей рудника «Северный» в городе Заполярном, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого планируется вскрыть и вовлечь в отработку порядка 108 млн тонн руды.

Стоимость проекта оценивается на данном этапе более чем в 20 млрд рублей, которые планируется освоить до 2034 года.

В разработке нового проекта будут задействованы сотрудники и технические ресурсы шахты «Каула-Котсельваара», которая расположена в 30 километрах от Заполярного, в поселке Никель. Эта шахта является старейшим горным предприятием «Норникеля». На сегодня она морально и технически устарела, а ее запасы практически исчерпаны. Производственную деятельность шахты планируется свернуть до 2024 года.

«При принятии решения о реконфигурации горнодобывающего производства компания исходила из принципов безопасности жизни и здоровья сотрудников, их социальной защищенности, а также повышения эффективности производства. Компания намерена сохранить кадровый потенциал, обеспечить всех заинтересованных сотрудников рабочими местами в компании», – сказал вице-президент – руководитель Кольского дивизиона «Норникеля», генеральный директор Кольской горно-металлургической компании Александр Леонов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





