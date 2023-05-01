Эксклюзив
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
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Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
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03 апреля 2023
«Норникель» реконфигурирует горное производство на Кольском полуострове
Речь идет о реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого планируется вскрыть и вовлечь в отработку порядка 108 млн тонн руды.
Стоимость проекта оценивается на данном этапе более чем в 20 млрд рублей, которые планируется освоить до 2034 года.
В разработке нового проекта будут задействованы сотрудники и технические ресурсы шахты «Каула-Котсельваара», которая расположена в 30 километрах от Заполярного, в поселке Никель. Эта шахта является старейшим горным предприятием «Норникеля». На сегодня она морально и технически устарела, а ее запасы практически исчерпаны. Производственную деятельность шахты планируется свернуть до 2024 года.
«При принятии решения о реконфигурации горнодобывающего производства компания исходила из принципов безопасности жизни и здоровья сотрудников, их социальной защищенности, а также повышения эффективности производства. Компания намерена сохранить кадровый потенциал, обеспечить всех заинтересованных сотрудников рабочими местами в компании», – сказал вице-президент – руководитель Кольского дивизиона «Норникеля», генеральный директор Кольской горно-металлургической компании Александр Леонов.
Алекс Шишло для Rough&Polished