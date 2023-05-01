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03 апреля 2023
Rio Tinto представляет культовое украшение «Роза Аргайла» стоимостью 2 млн австралийских долларов
Фото: Rio Tinto
Компания Rio Tinto представила новейшее ювелирное изделие-реликвию из серии «Розовые бриллианты Аргайла» (Argyle Pink DiamondsTM) с одним из последних бриллиантов, добытых на руднике Аргайл (Argyle) в Восточном Кимберли, Западная Австралия.
«Роза Аргайла» (Argyle RoseTM), эксклюзивное украшение, разработанное ювелирной компанией Solid Gold Diamonds из Западной Австралии, отличается наличием редких розовых и голубых бриллиантов с рудника Аргайл общим весом 3,25 карата, окруженных белыми бриллиантами в форме розы, украшенной платиной и 18-каратным золотом.
Сердцем этого уникального ювелирного изделия является чрезвычайно редкий бриллиант глубокого розового цвета огранки «радиант» весом 1,36 карата. Это всего лишь один из двенадцати бриллиантов такой огранки весом более одного карата с цветовой градацией 1P за последние 30 лет производства рудника Аргайл. Вес окружающих лепестков розовых и голубых бриллиантов Argyle Diamonds™ составляет 1,89 карата, а белых бриллиантов - 2,8 карата.
«Розу Аргайла» можно носить как кольцо или эффектную подвеску. Изделие доступно для продажи за 2 млн австралийских долларов через компанию Solid Gold Diamonds, расположенную в Перте.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished