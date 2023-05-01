Эксклюзив

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24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

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03 апреля 2023

Sylvania Platinum рассматривает возможность выкупа акций на сумму до 10 млн долларов

Сегодня
Новости
Компания Sylvania Platinum планирует провести обратный выкуп акций на рынке для приобретения обыкновенных акций выпущенного акционерного капитала компании на сумму 10 млн долларов США.
Согласно сообщению компании, этот шаг направлен на уменьшение ее уставного капитала.
В сообщении говорится, что выкуп акций будет финансироваться за счет текущих денежных средств компании.
Sylvania Platinum заявила, что выкуп акций будет осуществляться в соответствии с условиями и полномочиями устава компании, а все купленные обыкновенные акции будут аннулированы.
Компании Liberum Capital было поручено осуществить обратный выкуп акций, включая его безотзывное назначение на покупку акций по своему усмотрению в течение любого закрытого периода.
Sylvania Platinum недавно сообщила, что в ходе переработки отвалов было произведено 17 926 унций платины, палладия, родия и золота (4E) на предприятиях компании в Южной Африке в третьем квартале 2023 финансового года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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