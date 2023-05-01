Эксклюзив
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
01 мая 2023
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Sylvania Platinum рассматривает возможность выкупа акций на сумму до 10 млн долларов
Согласно сообщению компании, этот шаг направлен на уменьшение ее уставного капитала.
В сообщении говорится, что выкуп акций будет финансироваться за счет текущих денежных средств компании.
Sylvania Platinum заявила, что выкуп акций будет осуществляться в соответствии с условиями и полномочиями устава компании, а все купленные обыкновенные акции будут аннулированы.
Компании Liberum Capital было поручено осуществить обратный выкуп акций, включая его безотзывное назначение на покупку акций по своему усмотрению в течение любого закрытого периода.
Sylvania Platinum недавно сообщила, что в ходе переработки отвалов было произведено 17 926 унций платины, палладия, родия и золота (4E) на предприятиях компании в Южной Африке в третьем квартале 2023 финансового года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished