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03 апреля 2023
Выручка Implats растет, несмотря на падение производства
Себестоимость продаж в размере 40,6 млрд рандов выросла на 8%, а валовая прибыль составила 17,2 млрд рандов.
Группа достигла прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 24,5 млрд рандов при марже EBITDA 42%.
«Implats продемонстрировала значительную EBITDA и генерирование свободного денежного потока, сохранила сильный и гибкий баланс и подтвердила свою приверженность стабильной доходности акционеров, одновременно финансируя в повышенном темпе капитальные затраты по ряду проектов по добыче и переработке», — сказал исполнительный директор группы Нико Мюллер (Nico Muller).
Implats заявила, что обесценение южноафриканского ранда привело к дополнительному инфляционному давлению, усугубив влияние высоких цен на энергию и расходные материалы на пересчитанные затраты и капитальные затраты на зимбабвийских и канадских предприятиях.
Группа получила общую прибыль в размере 14,0 млрд рандов или 1 654 цента на акцию, сгенерировала свободный денежный поток в размере 11,0 млрд рандов после финансирования капитальных затрат в размере 4,9 млрд рандов и завершила период без долга с чистыми денежными средствами в размере 27 млрд рандов (исключая аренду).
Совет директоров объявил промежуточные дивиденды в размере 420 центов на акцию, при этом 36% свободного денежного потока было направлено на доходы акционеров.
Выпуск рафинированной продукции компанией в размере 1,48 млн унций платиноидов группы 6E, включая товарное производство Impala Canada, снизился на 9% за полугодие, закончившееся 31 декабря 2022 года, по сравнению с 1,62 млн унций годом ранее.
В сообщении компании говорится, что плавильные мощности были ограничены увеличившимися случаями отключения электроэнергии и запланированной реконструкцией печи № 4 в Растенбурге, Южная Африка, которая началась в конце ноября 2022 года.
Implats завершила период с избыточными запасами примерно на 140 000 унций платиноидов группы 6E по сравнению с аналогичным периодом.
Объем выпуска рафинированной продукции (6E) в 2023 финансовом году оценивается в диапазоне от 3 до 3,15 млн унций.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished