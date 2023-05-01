Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед

Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

01 мая 2023

Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью

Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...

24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...

17 апреля 2023

«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи

Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...

10 апреля 2023

Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше

Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...

03 апреля 2023

Smiling Rocks засверкала на Met Gala 2023 с Джиджи Хадид

Сегодня
Новости
Согласно сообщению компании Smiling Rocks, Джиджи Хадид надела бриллиант "Ожерелье мечты" («Dream Necklace») от Smiling Rocks и кольцо Хай Джуэлри (High Jewelry) на гала-концерте Met Gala 2023, посвященном «Карлу Лагерфельду: линия красоты».
Культовая Джиджи Хадид носит выращенный в лаборатории бриллиант "Ожерелье мечты" от Smiling Rocks, единственное в своем роде творение от кутюр с использованием выращенных в лаборатории бриллиантов весом 1 карат и изумруда весом 1,5 карата, украшающих вырез. Центральный камень весом 6 карат с бриллиантами в форме груши создает классическое и неподвластное времени украшение. Часы из белого золота 14 карат украшены 54 бриллиантами общим весом 74,65 карат.
Джиджи дополнила его кольцом Хай Джуэлри из 14-каратного белого золота с выращенными в лаборатории бриллиантами маркизы, круглой огранки и кушон (80 шт.) весом 7,70 карата.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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