Smiling Rocks засверкала на Met Gala 2023 с Джиджи Хадид

Согласно сообщению компании Smiling Rocks, Джиджи Хадид надела бриллиант "Ожерелье мечты" («Dream Necklace») от Smiling Rocks и кольцо Хай Джуэлри (High Jewelry) на гала-концерте Met Gala 2023, посвященном «Карлу Лагерфельду: линия красоты».

Культовая Джиджи Хадид носит выращенный в лаборатории бриллиант "Ожерелье мечты" от Smiling Rocks, единственное в своем роде творение от кутюр с использованием выращенных в лаборатории бриллиантов весом 1 карат и изумруда весом 1,5 карата, украшающих вырез. Центральный камень весом 6 карат с бриллиантами в форме груши создает классическое и неподвластное времени украшение. Часы из белого золота 14 карат украшены 54 бриллиантами общим весом 74,65 карат.

Джиджи дополнила его кольцом Хай Джуэлри из 14-каратного белого золота с выращенными в лаборатории бриллиантами маркизы, круглой огранки и кушон (80 шт.) весом 7,70 карата.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

