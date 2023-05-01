Ivanhoe и Gécamines приближаются к возобновлению производства на руднике Кипуши

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Kipushi Corporation, совместное предприятие (СП) между Ivanhoe Mines и Gécamines, государственной горнодобывающей компанией Демократической Республики Конго (ДРК), подписала соглашение о закупке и условия финансирования на 250 млн долларов США с Glencore.

Финансовая линия в размере 250 млн долларов будет разделена на два транша и будет использоваться ежеквартально.

Это поможет Ivanhoe и Gécamines в их усилиях по перезапуску исторического рудника Кипуши (Kipushi) по добыче цинка, меди, свинца и германия.

Планируется, что рудник произведет свой первый концентрат в третьем квартале 2024 года.

Объем реализации всех цинковых концентратов Кипуши оценивается в пределах от 400 000 до 600 000 т/год в течение пяти лет.

«Этапы закупки и финансирования являются критически важными результатами, которые позволяют нам вернуть Кипуши в производство к третьему кварталу следующего года. Самое главное, эти соглашения отражают силу нашего партнерства с Gécamines и нашу приверженность людям общины Кипуши и ДРК», — сказала президент Ivanhoe Марна Клоте (Marna Cloete).

«Кипуши вскоре присоединится к Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) в качестве еще одного производственного актива первого уровня в нашем портфеле и станет следующим шагом в реализации нашего плана по превращению в новейшую диверсифицированную крупную горнодобывающую компанию в мире».

Председатель Gécamines Ги-Робер Лукама Нкунзи (Guy-Robert Lukama Nkunzi) сказал, что проект Кипуши благодаря своему беспрецедентному характеру может стать катализатором для полугосударственных компаний, которые станут важным фактором в цепочке создания стоимости проекта.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





