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01 мая 2023
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«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
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03 апреля 2023
Ivanhoe и Gécamines приближаются к возобновлению производства на руднике Кипуши
Финансовая линия в размере 250 млн долларов будет разделена на два транша и будет использоваться ежеквартально.
Это поможет Ivanhoe и Gécamines в их усилиях по перезапуску исторического рудника Кипуши (Kipushi) по добыче цинка, меди, свинца и германия.
Планируется, что рудник произведет свой первый концентрат в третьем квартале 2024 года.
Объем реализации всех цинковых концентратов Кипуши оценивается в пределах от 400 000 до 600 000 т/год в течение пяти лет.
«Этапы закупки и финансирования являются критически важными результатами, которые позволяют нам вернуть Кипуши в производство к третьему кварталу следующего года. Самое главное, эти соглашения отражают силу нашего партнерства с Gécamines и нашу приверженность людям общины Кипуши и ДРК», — сказала президент Ivanhoe Марна Клоте (Marna Cloete).
«Кипуши вскоре присоединится к Камоа-Какула (Kamoa-Kakula) в качестве еще одного производственного актива первого уровня в нашем портфеле и станет следующим шагом в реализации нашего плана по превращению в новейшую диверсифицированную крупную горнодобывающую компанию в мире».
Председатель Gécamines Ги-Робер Лукама Нкунзи (Guy-Robert Lukama Nkunzi) сказал, что проект Кипуши благодаря своему беспрецедентному характеру может стать катализатором для полугосударственных компаний, которые станут важным фактором в цепочке создания стоимости проекта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished