Perenti заключила пятилетний контракт на эксплуатацию подземного золотого рудника в Гане

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Perenti, диверсифицированная группа по оказанию горнодобывающих услуг, заинтересованная в контрактной добыче, получила новый пятилетний контракт на сумму 630 млн австралийских долларов на эксплуатацию подземного золотого рудника Ньюмонт Субика (Newmont Subika) в Гане.

В сообщении компании говорится, что совместное предприятие UMA между ее дочерней компанией African Underground Mining Services (AUMS) и Rocksure International, местным строительным и горнодобывающим подрядчиком Ганы, будет обеспечивать все подземные разработки и добычу, алмазное бурение и сопутствующие вспомогательные услуги на подземном руднике Субика.

Кроме того, по условиям нового контракта компания Newmont приобретет текущий парк подземного оборудования, связанного с проектом, а также будет нести ответственность за приобретение дополнительного парка, необходимого для работы.

Как заявила Perenti, она ожидает, что эта стратегия капиталовложений будет иметь значительные преимущества, но в первую очередь снизит капиталоемкость проекта, сохраняя при этом высокую прибыль.

«Благодаря этому новому контракту Perenti не только расширяет свое присутствие в Гане, но и укрепляет свои отношения с Newmont, ведущей мировой золотодобывающей компанией с портфелем активов мирового класса в благоприятных горнодобывающих юрисдикциях», — сказал исполнительный директор Perenti Марк Норвелл (Mark Norwell).

AUMS начала разработку и добычу на подземном руднике Субика в середине 2017 года в рамках более крупного комплекса Ахафо (Ahafo) компании Newmont.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





