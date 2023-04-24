Индия объявит новые квоты на импорт золота из ОАЭ

Как сообщает агентство Reuters, правительство Индии заявило 27 апреля, что оно объявит новые квоты на импорт золота из Объединенных Арабских Эмиратов с льготной пошлиной, согласованной в соответствии с торговым соглашением между двумя странами.

Квоты предназначены для импорта в общей сложности 140 тонн золота из ОАЭ в финансовом году, начавшемся 1 апреля, с пошлиной, которая на один процентный пункт ниже, чем стандартная индийская пошлина на импорт золота в размере 15%.

Индия является вторым по величине потребителем золота в мире и импортирует большую часть своего золота. В мае прошлого года она подписала широкий торговый и инвестиционный договор с ОАЭ, целью которого является снижение тарифов и эффективное увеличение годовой торговли между двумя странами до 100 млрд долларов в течение пяти лет.

Согласно соглашению, в течение пяти лет квота на ввоз золота из ОАЭ по более низкой пошлине будет увеличена до 200 тонн.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

