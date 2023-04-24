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Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...

Вчера

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24 апреля 2023

«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи

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10 апреля 2023

Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше

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03 апреля 2023

Индия объявит новые квоты на импорт золота из ОАЭ

Сегодня
Новости
Как сообщает агентство Reuters, правительство Индии заявило 27 апреля, что оно объявит новые квоты на импорт золота из Объединенных Арабских Эмиратов с льготной пошлиной, согласованной в соответствии с торговым соглашением между двумя странами.
Квоты предназначены для импорта в общей сложности 140 тонн золота из ОАЭ в финансовом году, начавшемся 1 апреля, с пошлиной, которая на один процентный пункт ниже, чем стандартная индийская пошлина на импорт золота в размере 15%.
Индия является вторым по величине потребителем золота в мире и импортирует большую часть своего золота. В мае прошлого года она подписала широкий торговый и инвестиционный договор с ОАЭ, целью которого является снижение тарифов и эффективное увеличение годовой торговли между двумя странами до 100 млрд долларов в течение пяти лет.
Согласно соглашению, в течение пяти лет квота на ввоз золота из ОАЭ по более низкой пошлине будет увеличена до 200 тонн.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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