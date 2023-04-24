В третьем квартале производство МПГ компанией Sylvania превысило план

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Компания Sylvania Dump Operations (SDO) произвела 17 926 унций платины, палладия, родия и золота (группа платиноидов 4E) на своих предприятиях в Южной Африке в третьем квартале 2023 финансового года.

Генеральный директор компании Жако Принслоо (Jaco Prinsloo) заявил, что объем производства за квартал превысил план.

«Традиционно третий квартал — это более слабый квартал с точки зрения добычи из-за более медленного запуска после декабрьского перерыва на рудниках и более короткого февраля, — сказал он. — По сравнению с третьим кварталом 2022 года производство увеличилось на 13,2% благодаря различным вмешательствам в производственные процессы, которые помогли повысить эффективность извлечения металлов на некоторых заводах».

Принслоо сообщил, что SDO увеличила годовой план производства платиноидов группы 4E на весь 2023 год до 72 000–74 000 унций благодаря высоким производственным показателям за текущий год и положительным результатам оптимизации на проекте Твифонтейн MF2 (Tweefontein MF2) после его ввода в эксплуатацию.

Чистая выручка SDO за квартал составила 26,5 млн долларов США.

Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за рассматриваемый период составила 9,8 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





