Эксклюзив
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
Сегодня
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
В третьем квартале производство МПГ компанией Sylvania превысило план
Генеральный директор компании Жако Принслоо (Jaco Prinsloo) заявил, что объем производства за квартал превысил план.
«Традиционно третий квартал — это более слабый квартал с точки зрения добычи из-за более медленного запуска после декабрьского перерыва на рудниках и более короткого февраля, — сказал он. — По сравнению с третьим кварталом 2022 года производство увеличилось на 13,2% благодаря различным вмешательствам в производственные процессы, которые помогли повысить эффективность извлечения металлов на некоторых заводах».
Принслоо сообщил, что SDO увеличила годовой план производства платиноидов группы 4E на весь 2023 год до 72 000–74 000 унций благодаря высоким производственным показателям за текущий год и положительным результатам оптимизации на проекте Твифонтейн MF2 (Tweefontein MF2) после его ввода в эксплуатацию.
Чистая выручка SDO за квартал составила 26,5 млн долларов США.
Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за рассматриваемый период составила 9,8 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished