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03 апреля 2023
Производство платиноидов компанией Zimplats в первом квартале снизилось, как и их содержание в руде
Компания сообщила, что ее производство платины, палладия, родия, рутения, иридия и золота (корзина 6E) в Зимбабве составило 148 254 унции, что на 8% ниже, чем в декабре.
Это также было немного ниже, чем 148 541 унция в первом квартале прошлого года.
Zimplats сообщила также, что производство серебра сократилось на 7% в годовом исчислении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 11 365 унций.
Производство никеля упало на 8% в квартальном исчислении и на 3% в годовом исчислении до 1 420 тонн.
Производство меди составило 1 051 тонну, что на 9% и 1% ниже, чем в предыдущем квартале и предыдущем сопоставимом периоде 2022 года, соответственно.
Производство кобальта было на 21% ниже по сравнению с предыдущим кварталом и на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 15 тонн.
Zimplats заявила, что тоннаж добытой руды также снизился на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как объем переработанной руды снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, и составил 1,88 млн тонн.
Тем не менее объемы перемола выросли на 10% в годовом исчислении благодаря включению тонн, перемолотых на третьей обогатительной фабрике проекта Нгези (Ngezi), которая была введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года.
Согласно Zimplats, исходное содержание металлов, входящих в группу 6E, снизилось на 3% в квартальном исчислении и на 4% в годовом исчислении, в основном из-за увеличения обработки запасов с более низким содержанием полезного компонента, разубоживания в результате добычи по всему ряду геологических структур и разработки более крупных строительных выработок.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished