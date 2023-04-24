Проект «Норникеля» по цифровизации победил в конкурсе «Горная индустрия 4.0»

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Разработка компании «Норникель» стала победителем конкурса лучших проектов цифровизации горно-металлургического сектора «Горная индустрия 4.0», сообщает ttelegraf.ru.

Конкурс проводят с 2021 года в рамках международной выставки машин и оборудования для горной промышленности MiningWorld Russia (MWR) в партнерстве с группой компаний «Цифра».

Ежегодно независимое экспертное жюри отбирает самые эффективные и передовые разработки по цифровизации горно-металлургических компаний.

В 2023 году победителей определили в восьми основных номинациях и четырех дополнительных от партера премии – ГК «Цифра».

Проект «Норникеля» признали лучшим в самой новой и актуальной номинации – «Практическое импортозамещение». Компания разработала решение для фиксации количественных показателей при транспортировке руды на основе продуктов от российских вендоров – «Цифры» и «УралТехИс».



Алекс Шишло для Rough&Polished





