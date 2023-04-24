Эксклюзив
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий готова стремительно двигаться вперед
Это второй срок пребывания Випула П. Шаха (Vipul P Shah) на посту председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC). В течение своего срока...
Вчера
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Проект «Норникеля» по цифровизации победил в конкурсе «Горная индустрия 4.0»
Конкурс проводят с 2021 года в рамках международной выставки машин и оборудования для горной промышленности MiningWorld Russia (MWR) в партнерстве с группой компаний «Цифра».
Ежегодно независимое экспертное жюри отбирает самые эффективные и передовые разработки по цифровизации горно-металлургических компаний.
В 2023 году победителей определили в восьми основных номинациях и четырех дополнительных от партера премии – ГК «Цифра».
Проект «Норникеля» признали лучшим в самой новой и актуальной номинации – «Практическое импортозамещение». Компания разработала решение для фиксации количественных показателей при транспортировке руды на основе продуктов от российских вендоров – «Цифры» и «УралТехИс».
Алекс Шишло для Rough&Polished