Совет директоров «Норникеля» рекомендует акционерам не платить дивиденды за 2022 год

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ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, объявляет о принятом большинством членов Совета директоров решении: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.



Советом директоров были даны рекомендации не выплачивать дивиденды за 2022 год по ряду причин:



- Усилившиеся геополитические риски отрицательно повлияли на финансовые результаты компании и создали новые вызовы для ее операционной и сбытовой деятельности, а также для успешной реализации ряда стратегических проектов. Так, в 2022 году компания столкнулась со снижением выручки и ростом себестоимости. Традиционные логистические цепочки были разрушены, а инвестиционные проекты потребовали серьезной корректировки. По итогам прошлого года «Норникель» заработал 437 млн долл. США свободного денежного потока (в 10 раз меньше, чем годом ранее).



- Прохождение компанией пика инвестиционного цикла в 2022 — 2023 годах, с 4,3 млрд долл. США, потраченных в 2022 году, и 4,7 млрд долл. США, запланированных на 2023 год, соответственно. Программа капитальных вложений обеспечивает реализацию ряда стратегических проектов «Норникеля», включая флагманский экологический проект «Серная программа 2.0», направленный на кардинальное сокращение выбросов диоксида серы и снижение вредного воздействия на окружающую среду.



- Предыдущие дивиденды (за 2021 год) были выплачены за счет кредитных средств. Выполнение обязательства по выплате дивидендов перед акционерами привело к удвоению размера чистого долга с 4,9 млрд долл. США на конец 2021 года до 9,8 млрд долл. США на конец 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период также удвоилось до 1.1х.



- Ожидаемое увеличение налоговой нагрузки и рост стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году.



- Возможное усиление санкционного давления и снижение цен на корзину металлов из-за замедления мировой экономики.



Компания обращает внимание на то, что согласно «Положению о дивидендной политике» при определении размера дивидендов принимается во внимание «циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности общества».



В текущих условиях высокой неопределенности менеджмент полагает, что поддержание финансовой устойчивости компании и высокого уровня кредитоспособности является несомненным приоритетом в целях соблюдения обязательств перед всеми заинтересованными сторонами, включая государство, сотрудников компании, местные сообщества и акционеров.



Менеджмент с осторожностью смотрит на перспективы 2023 года. В случае, если денежный поток компании будет положительный, а уровень долговой нагрузки, измеряемый как соотношение чистого долга к EBITDA, — комфортный, у Совета директоров будет возможность рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды.



Также Совет директоров утвердил дату проведения годового Общего собрания акционеров — 6 июня 2023 года. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, установлена на 12 мая 2023 года.





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





