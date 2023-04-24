Майский аукцион по реализации бриллиантов из Госфонда России

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Министерство финансов Российской Федерации объявило о проведении 30 мая на своей территории в Москве открытого аукциона по реализации на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда России.

Продавцом бриллиантов из Госфонда России выступает федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации».

Бриллианты реализуются на аукционе лотами. Номер лота, сведения о составе лота, начальная цена лота и «шаг» аукциона указывается в перечне лотов бриллиантов для реализации из Госфонда России на открытом аукционе.



Алекс Шишло для Rough&Polished





