Как клиенты «585*ЗОЛОТОЙ» пользуются сервисами рассрочки

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Чаще всего при помощи сервисов рассрочки клиенты оплачивают золотые часы, тяжеловесные цепочки и обручальные кольца – выяснили специалисты аналитического центра сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Они проанализировали данные о покупках с помощью BNPL-сервиса (Buy Now Pay Later - «Покупай сейчас, плати потом») в 1000 магазинах за 2022 год.

Главные покупатели ювелирных украшений – женщины. В сети «585*ЗОЛОТОЙ» доля их покупок составляет 65%, а мужчин, соответственно, 35%. Эта тенденция проявляется еще более ярко среди клиентов, пользующихся сервисами рассрочки: 76% чеков у женщин и только 24% - у мужчин.

Однако, если мужчины традиционно покупают реже, но тратят больше, то при использовании сервиса оплаты частями эта разница нивелируется. Так, средний чек мужских покупок с BNPL сервисом не так значительно отличается от женского – лишь на 10% (против разницы на четверть при обычных покупках). По частоте покупок женщины лидируют, но разрыв также небольшой (11%).

При этом и мужчины, и женщины оплачивают частями значительно более дорогие товары по сравнению с обычными покупками. Средний чек с оплатой авансом «Мокка» в 2022 году был почти в два раза выше, чем средний чек в целом по сети – около 16 000 рублей.

«Есть мнение, что частями оплачивают те товары, на которые не хватает средств. Однако это не совсем так. Пользователи BNPL-сервисов показывают высокий уровень финансовой грамотности, ведь при оплате частями, они могут не тратить все имеющиеся деньги, а разумно распределить свой бюджет. Моментальная оплата частями – удобный инструмент для покупки более дорогих изделий, и наши клиенты им активно пользуются», – отмечает Андрей Шляев, директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ».

Самые дорогие изделия, которые приобретали с оплатой частями в прошлом году, – тяжеловесные цепи и браслеты (стоимость отдельных доходит до 280 тыс руб.), а также золотые серьги с бриллиантами. А самыми популярными покупками частями стали обручальные кольца.

Больше всего покупок с BNPL-сервисом совершали жители Новокузнецка, Новосибирска и Красноярска, Санкт-Петербург оказался на 10-м, а Москва –

на 18-м месте.



Алекс Шишло для Rough&Polished





