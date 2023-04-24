Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
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24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
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Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
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Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
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27 марта 2023
Как клиенты «585*ЗОЛОТОЙ» пользуются сервисами рассрочки
Они проанализировали данные о покупках с помощью BNPL-сервиса (Buy Now Pay Later - «Покупай сейчас, плати потом») в 1000 магазинах за 2022 год.
Главные покупатели ювелирных украшений – женщины. В сети «585*ЗОЛОТОЙ» доля их покупок составляет 65%, а мужчин, соответственно, 35%. Эта тенденция проявляется еще более ярко среди клиентов, пользующихся сервисами рассрочки: 76% чеков у женщин и только 24% - у мужчин.
Однако, если мужчины традиционно покупают реже, но тратят больше, то при использовании сервиса оплаты частями эта разница нивелируется. Так, средний чек мужских покупок с BNPL сервисом не так значительно отличается от женского – лишь на 10% (против разницы на четверть при обычных покупках). По частоте покупок женщины лидируют, но разрыв также небольшой (11%).
При этом и мужчины, и женщины оплачивают частями значительно более дорогие товары по сравнению с обычными покупками. Средний чек с оплатой авансом «Мокка» в 2022 году был почти в два раза выше, чем средний чек в целом по сети – около 16 000 рублей.
«Есть мнение, что частями оплачивают те товары, на которые не хватает средств. Однако это не совсем так. Пользователи BNPL-сервисов показывают высокий уровень финансовой грамотности, ведь при оплате частями, они могут не тратить все имеющиеся деньги, а разумно распределить свой бюджет. Моментальная оплата частями – удобный инструмент для покупки более дорогих изделий, и наши клиенты им активно пользуются», – отмечает Андрей Шляев, директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ».
Самые дорогие изделия, которые приобретали с оплатой частями в прошлом году, – тяжеловесные цепи и браслеты (стоимость отдельных доходит до 280 тыс руб.), а также золотые серьги с бриллиантами. А самыми популярными покупками частями стали обручальные кольца.
Больше всего покупок с BNPL-сервисом совершали жители Новокузнецка, Новосибирска и Красноярска, Санкт-Петербург оказался на 10-м, а Москва –
на 18-м месте.
Алекс Шишло для Rough&Polished