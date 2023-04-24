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27 марта 2023
В России будет создан промышленный кластер по производству синтетических алмазов
Фото: Общественная Палата Российской Федерации
26 апреля 2023 года в Общественной Палате Российской Федерации состоялись общественные слушания «О развитии отрасли производства синтетических алмазов как драйвера инновационной экономики России».
В слушаниях приняли участие руководители научных и образовательных организаций, а также предприятий отрасли синтетических алмазов. От имени Общественной палаты собравшихся приветствовала Ольга Голышенкова - заместитель председателя Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, которая также зачитала обращение Почетного секретаря Общественной палаты РФ академика Евгения Велихова.
Сомодератором мероприятия выступил Сиднев Виктор Владимирович - директор Троицкого инновационного кластера, президент Ассоциации наукоградов России.
С основным докладом «Алмазные технологии и алмазный кластер Российской Федерации», раскрывающим историю создания синтетических алмазов, их применение и дальнейшие перспективы, выступил академик РАН, директор Института физики высоких давлений РАН Вадим Вениаминович Бражкин.
От предприятий отрасли выступили руководители предприятий, занимающихся синтезом высокочистых алмазов, производством инструментов и микроэлектроники на их базе.
С информацией о подготовке кадров в сфере среднего профессионального образования, в том числе для нужд алмазообрабатывающей промышленности и необходимости актуализации соответствующих ФГОС, выступила Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ.
Участники слушаний отметили необходимость объединения усилий всех направлений синтеза алмаза и инновационных алмазных технологий в РФ на одной площадке в виде создания алмазного кластера как центра компетенций и экспертно-аналитического органа для решения научных, производственных и образовательных задач, стоящих перед отраслью.
По итогам был подписан Меморандум о создании кластера индустрии синтетических алмазов, который подписали ведущие предприятия отрасли, научные и образовательные организации. Общим голосованием был избран председатель Алмазного кластера РФ Бражкин В.В., которому предстоит в ближайшее время сформировать наблюдательный совет кластера, а также представить общественности рекомендации, полученные по итогам прошедших слушаний.
Общественной палатой РФ было предложено проводить на ее базе ежегодную научно-практическую конференцию о векторах развития и актуализации технологий синтеза и обработки алмазов.
Владимир Малахов, Rough&Polished