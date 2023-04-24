Буркина-Фасо передает два рудника компании из Турции

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Правительство Буркина-Фасо и турецкая компания AFRO TURK подписали соглашения о передаче двух горнодобывающих активов – промышленного марганцевого рудника Тамбао (Tambao) и золотого рудника Ината (Inata ), расположенных в Сахельской зоне, на общую сумму $50,4 млн, сообщает aa.com.tr.

Согласно условиям контракта, марганцевый рудник продается за $47 млн., золотой – за $3,3 млн.

По словам, министра горнодобывающей промышленности Буркина-Фасо Симона-Пьера Буссимля (Simon-Pierre Boussiml), турецкой компании предложено построить на месторождениях базы для сил обороны и безопасности Буркина-Фасо.

Марганцевое месторождение Тамбао расположено недалеко от границы Мали и Нигера, и, по оценкам, содержит более 100 млн тонн руды. По данным правительства Буркина-Фасо, его эксплуатация позволит создать 1 тысячу прямых и 3 тысячи косвенных рабочих мест, а также повысить доходы в госказну.

Что касается золотого рудника в провинции Сум, то, по мнению властей, его эксплуатация также будет способствовать увеличению добычи полезных ископаемых и созданию новых рабочих мест.

С 2009 года добыча полезных ископаемых в Буркина-Фасо набирает обороты. В настоящее время страна является одним из крупнейших производителей золота в Африке наряду с ЮАР, Ганой и Мали.

По сравнению с 5,6 тонны золота в 2008 году в 2021 году Буркина-Фасо экспортировала 66,858 тонны желотого металла. При этом взнос в государственный бюджет значительно увеличился за последние годы - с $13,3 млн в 2008 году до $536 млн в 2020 году, свидетельствуют данные национального министерства горнодобывающей промышленности.

В последние годы на горнодобывающий сектор Буркина-Фасо сильно повлиял кризис в области безопасности, в результате которого были закрыты многие промышленные предприятия по добыче полезных ископаемых и заброшены некоторые объекты кустарной добычи.



Алекс Шишло для Rough&Polished





