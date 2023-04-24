Добыча алмазов Rio Tinto на руднике Даявик в первом квартале снизилась

Сегодня Новости

Рудник Даявик в Северо-Западных территориях Канады, на 100% принадлежащий Rio Tinto, сообщил о снижении производства алмазов в первом квартале 2023 года. Алмазное месторождение Даявик, находящееся в 300 км к северо-востоку от Йеллоунайфа, является одним из крупнейших источников рабочих мест в этом районе, обеспечивая работой 1 100 человек и внося почти 10% в ВВП Северо-Западных территорий, согласно сообщению Rio Tinto.

По данным Rio Tinto, второй по величине металлургической и горнодобывающей корпорации в мире, снижение объема добычи на Даявике было связано с ограничениями на доступ к добыче полезных ископаемых открытым способом.

В первом квартале 2023 года горнодобывающая компания добыла 954 000 каратов алмазного сырья, что на четыре процента меньше по сравнению с 991 000 каратов в первом квартале 2022 года и на 27 процентов меньше, чем в четвертом квартале 2022 года.

Производство за весь 2022 год составило 4,65 млн каратов алмазов. В январе горнодобывающая компания снизила свой прогноз на 2023 год до 3,0–3,8 млн каратов.

В феврале 2023 года Rio Tinto планировала продлить жизнь Даявика до 2026 года и объявила о плане инвестировать 40 млн долларов США в подземную добычу.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





