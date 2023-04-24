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27 марта 2023
Добыча алмазов Rio Tinto на руднике Даявик в первом квартале снизилась
По данным Rio Tinto, второй по величине металлургической и горнодобывающей корпорации в мире, снижение объема добычи на Даявике было связано с ограничениями на доступ к добыче полезных ископаемых открытым способом.
В первом квартале 2023 года горнодобывающая компания добыла 954 000 каратов алмазного сырья, что на четыре процента меньше по сравнению с 991 000 каратов в первом квартале 2022 года и на 27 процентов меньше, чем в четвертом квартале 2022 года.
Производство за весь 2022 год составило 4,65 млн каратов алмазов. В январе горнодобывающая компания снизила свой прогноз на 2023 год до 3,0–3,8 млн каратов.
В феврале 2023 года Rio Tinto планировала продлить жизнь Даявика до 2026 года и объявила о плане инвестировать 40 млн долларов США в подземную добычу.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished