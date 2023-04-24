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27 марта 2023
В первом квартале Gem Diamonds увеличила производство и продажи алмазного сырья на руднике в Лесото
В течение квартала, закончившегося 31 декабря 2022 года, горнодобывающая компания произвела 26 530 каратов алмазного сырья.
Также в отчетном квартале было продано 25 687 каратов алмазов, что на 14% больше по сравнению с 22 509 каратами в четвертом квартале 2022 года.
Gem Diamonds выручила 36,7 млн долларов США от продажи алмазов в отчетном квартале по сравнению с 32,4 млн долларов в предыдущем квартале.
В сообщении компании говорится, что самая высокая цена, достигнутая за этот период, составила 282 889 долларов за карат за розовый алмаз весом 6,63 карата, что является третьим по величине показателем в долларах за карат за необработанный алмаз с рудника Летсенг.
Самая высокая цена, достигнутая за белый алмаз типа IIa весом 58,07 карата за этот период, составила 34 441 доллар за карат.
Семь камней были проданы более чем за 1 млн долларов каждый, что принесло доход в размере 11,1 млн долларов за отчетный квартал, сообщает Gem Diamonds.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished