Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
RBPlat выражает обеспокоенность по поводу постоянных задержек с ее приобретением
Горнодобывающая компания, добывающая металлы платиновой группы (МПГ), заявила, что из-за задержек предложение фактически удерживалось более полутора лет, что привело к огромной трате времени руководства.
Это также нанесло ущерб способности компании реализовывать стратегические инициативы.
Компания Northam Platinum, занимающаяся добычей платины, возражала против приобретения, утверждая, что определенные условия, связанные с требуемым предложением, делают такое приобретение нарушением правил конкуренции.
Затем RBPlat представила свое предложение о приобретении, которое было отклонено в начале этого месяца, открыв путь для Implats.
RBPlat заявила, что, по ее мнению, в интересах своих акционеров фирма приложит все необходимые усилия для решения любых остающихся проблем как можно скорее, чтобы Комиссия по регулированию поглощений ЮАР выдала сертификат соответствия.
Это позволит Implats завершить и реализовать обязывающее предложение.
В ноябре прошлого года компания Implats запросила у Комиссии по регулированию поглощений сертификат соответствия.
Комиссия, однако, заявила, что необходимо сначала удовлетворить оставшиеся возражения Northam относительно предполагаемого нарушения RBPlat Закона о компаниях и Положений о компаниях.
Затем 21 марта Implats подала апелляцию в Специальный комитет по поглощению на решение Комиссии по регулированию поглощений, которая была отклонена.
В результате первоначальное решение Комиссии по регулированию поглощений остается в силе, и Комиссия по регулированию поглощений выдаст сертификат соответствия компании Implats только в том случае, если проблемы будут решены.
С тех пор Implats объявила, что крайний срок для выполнения или отказа от предшествующих требований, а также дата закрытия предложения будут продлены до 31 мая.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished