RBPlat выражает обеспокоенность по поводу постоянных задержек с ее приобретением

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Компания Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) «крайне обеспокоена» продолжающимися задержками с выполнением предложения на ее приобретение, сделанного компанией Impala Platinum (Implats) в январе прошлого года.

Горнодобывающая компания, добывающая металлы платиновой группы (МПГ), заявила, что из-за задержек предложение фактически удерживалось более полутора лет, что привело к огромной трате времени руководства.

Это также нанесло ущерб способности компании реализовывать стратегические инициативы.

Компания Northam Platinum, занимающаяся добычей платины, возражала против приобретения, утверждая, что определенные условия, связанные с требуемым предложением, делают такое приобретение нарушением правил конкуренции.

Затем RBPlat представила свое предложение о приобретении, которое было отклонено в начале этого месяца, открыв путь для Implats.

RBPlat заявила, что, по ее мнению, в интересах своих акционеров фирма приложит все необходимые усилия для решения любых остающихся проблем как можно скорее, чтобы Комиссия по регулированию поглощений ЮАР выдала сертификат соответствия.

Это позволит Implats завершить и реализовать обязывающее предложение.

В ноябре прошлого года компания Implats запросила у Комиссии по регулированию поглощений сертификат соответствия.

Комиссия, однако, заявила, что необходимо сначала удовлетворить оставшиеся возражения Northam относительно предполагаемого нарушения RBPlat Закона о компаниях и Положений о компаниях.

Затем 21 марта Implats подала апелляцию в Специальный комитет по поглощению на решение Комиссии по регулированию поглощений, которая была отклонена.

В результате первоначальное решение Комиссии по регулированию поглощений остается в силе, и Комиссия по регулированию поглощений выдаст сертификат соответствия компании Implats только в том случае, если проблемы будут решены.

С тех пор Implats объявила, что крайний срок для выполнения или отказа от предшествующих требований, а также дата закрытия предложения будут продлены до 31 мая.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





