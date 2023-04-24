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Индия планирует внести поправки в закон о добыче полезных ископаемых, чтобы стимулировать разведку редких и важных полезных ископаемых

Вчера
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Согласно сообщению газеты Times of India, правительство Индии планирует внести поправки в Закон о рудниках и полезных ископаемых (разработка и регулирование) 1957 года, чтобы стимулировать разведку глубоко залегающих полезных ископаемых, таких как золото, серебро, медь и цинк.
Власти предлагают внести в закон положение о лицензии на разведку, которая будет выдаваться на аукционе для проведения геологоразведочных работ.
Лицензия также будет выдаваться только на глубокозалегающие и критически важные полезные ископаемые, которые будут указаны в новом приложении к Закону. К таким минералам относятся медь, теллур, селен, свинец, цинк, кадмий, индий, золото, серебро, алмазы, каменный фосфат, апатит, калий и элементы редкоземельной группы, а также критически важные минералы, такие как литий, кобальт, молибден, рений, вольфрам, графит, ванадий, никель, олово, платиновая группа элементов, колумбит, танталит, лепидолит, шеелит и касситерит.
Это будет пятая поправка к Закону о рудниках и полезных ископаемых (разработка и регулирование) с 2014 года, при этом более ранние изменения предусматривают проведение электронных аукционов и разрешают продление сроков аренды участков на добычу полезных ископаемых.
В настоящее время в Индии имеется около 688 тыс. квадратных километров территорий с очевидным геологическим потенциалом, из которых 197 тыс. – с высоким потенциалом, разведанные Геологической службой Индии.  Подсчитано, что только 1% мирового бюджета на разведку полезных ископаемых тратится в Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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