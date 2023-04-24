Государственная горнодобывающая компания ДРК и китайская CMOC достигли соглашения о выплате лицензионных отчислений

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Между государственной горнодобывающей компанией Демократической Республики Конго Gecamines и китайской CMOC было достигнуто соглашение о выплате лицензионных отчислений, позволяющее возобновить экспорт полезных ископаемых со второго по величине в мире кобальтового рудника.

«У меня есть некоторые элементы этого соглашения, но я предпочитаю, чтобы сами организации подтвердили это, и это будет сделано в ближайшие несколько дней», — цитирует Reuters министра финансов Николаса Казади (Nicolas Kazadi).

CMOC подтвердила, что 18 апреля был достигнут «консенсус» по вопросу о роялти с компанией Tenke Fungurume Mining (TFM).

TFM приостановила экспорт меди и кобальта в июле прошлого года после эскалации спора между ее акционерами Gecamines и CMOC.

Назначенный конголезским судом временный администратор приказал контролирующему владельцу CMOC прекратить продажу и экспорт своей продукции.

Неназванный советник президента ДРК Феликса Чисекеди сказал, что переговоры должны принести стране от 2 до 3 млрд долларов США.

Он сказал, что Чисекеди отправится в Китай в ближайшие недели, «чтобы закрепить продление китайских контрактов».

Генеральный директор Gecamines заявил в прошлом году, что потеря доходов DRC составила более 7 млрд долларов с момента начала проекта по добыче полезных ископаемых.

CMOC отклонила иск и пригрозила судебным иском против страны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







