Государственная горнодобывающая компания ДРК и китайская CMOC достигли соглашения о выплате лицензионных отчислений

Эксклюзив
Лабораторные бриллианты образовали отдельную категорию и рано или поздно обязательно будут приняты отраслью
Ашиш Пете (Ashish Pethe), наследник в третьем поколении компании Waman Hari Pethe Jewellers, основанной в Мумбае еще в 1909 году, обладает опытом работы в ювелирном секторе, который насчитывает несколько десятилетий, и является партнером Waman...
24 апреля 2023
«585*ЗОЛОТОЙ»: сильный ювелирный бренд – это больше, чем высокие продажи
2022 год стал турбулентным практически для всех в России. А как чувствует себя крупнейшая ювелирная сеть страны? Изменилась ли структура спроса, объемы продаж и подход к взаимодействию с клиентами – на эти и другие вопросы Rough&Polished любезно согласился...
17 апреля 2023
«Сегодня высокие стандарты деятельности относятся не только к продукту, но включают и образ мышления», - считает Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи
Антонио Чечере (Antonio Cecere), генеральный директор Ciceres Consulting и Cecere Monaco, является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и вице-президентом Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange)...
10 апреля 2023
Ценителей лабораторных камней в последнее время в России становится все больше
Торговый дом «Диатек» специализируется на продаже лабораторных бриллиантов и ювелирных украшений с ними. Тимур Хакимов – исполнительный директор АО Торговый дом «Диатек» рассказал R&P о технологиях выращивания алмазов в лабораторных условиях, о типах...
03 апреля 2023
Lucapa расширяет геологоразведочные работы на кимберлитовых месторождениях в Анголе, создав автономную установку для отбора валовых проб на кимберлитах
Lucapa Diamond и ее ангольские партнеры делают большие успехи в усовершенствовании программы геологоразведки на кимберлитовом месторождении Луло (Lulo). Главный исполнительный и управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall)...
27 марта 2023
Государственная горнодобывающая компания ДРК и китайская CMOC достигли соглашения о выплате лицензионных отчислений
«У меня есть некоторые элементы этого соглашения, но я предпочитаю, чтобы сами организации подтвердили это, и это будет сделано в ближайшие несколько дней», — цитирует Reuters министра финансов Николаса Казади (Nicolas Kazadi).
CMOC подтвердила, что 18 апреля был достигнут «консенсус» по вопросу о роялти с компанией Tenke Fungurume Mining (TFM).
TFM приостановила экспорт меди и кобальта в июле прошлого года после эскалации спора между ее акционерами Gecamines и CMOC.
Назначенный конголезским судом временный администратор приказал контролирующему владельцу CMOC прекратить продажу и экспорт своей продукции.
Неназванный советник президента ДРК Феликса Чисекеди сказал, что переговоры должны принести стране от 2 до 3 млрд долларов США.
Он сказал, что Чисекеди отправится в Китай в ближайшие недели, «чтобы закрепить продление китайских контрактов».
Генеральный директор Gecamines заявил в прошлом году, что потеря доходов DRC составила более 7 млрд долларов с момента начала проекта по добыче полезных ископаемых.
CMOC отклонила иск и пригрозила судебным иском против страны.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished