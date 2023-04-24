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27 марта 2023
В первом квартале выпуск рафинированных МПГ компанией Amplats снизился на 13% - до 626 тыс. унций
Снижение производства было в основном связано с вводом в эксплуатацию плавильного завода в районе города Полокване в Южной Африке в конце января этого года после его реконструкции.
В сообщении компании говорится, что запланированные работы по обеспечению целостности активов на металлургическом заводе Уотервал (Waterval) и последствия отключения электроэнергии в Южной Африке еще больше повлияли на доступную мощность металлургического завода в этом квартале.
Сокращение подачи электроэнергии компании Eskom повлияло на 13 производственных дней в квартале, что привело к накоплению запасов незавершенного производства на 26 500 унций МПГ.
«Мы остаемся на пути к достижению нашего прогноза на 2023 год, уделяя особое внимание демонстрации нашей устойчивости посредством безопасных, стабильных и эффективных операций до конца года», — заявила генеральный директор Amplats Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen).
Прогноз производства рафинированных МПГ на 2023 год составляет от 3,6 до 4 млн унций.
Amplats заявила, что объемы продаж платиноидов снизились на 17% до 698 600 унций из-за снижения объемов переработки.
Средняя цена реализации корзины в первом квартале в размере 2 131 долларов США за унцию МПГ была ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за более низких рыночных цен.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished