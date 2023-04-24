В первом квартале выпуск рафинированных МПГ компанией Amplats снизился на 13% - до 626 тыс. унций

26 апреля 2023 Новости

В первом квартале 2023 года производство рафинированных металлов платиновой группы (МПГ) компанией Anglo American Platinum (Amplats) сократилось на 13% до 626 000 унций.

Снижение производства было в основном связано с вводом в эксплуатацию плавильного завода в районе города Полокване в Южной Африке в конце января этого года после его реконструкции.

В сообщении компании говорится, что запланированные работы по обеспечению целостности активов на металлургическом заводе Уотервал (Waterval) и последствия отключения электроэнергии в Южной Африке еще больше повлияли на доступную мощность металлургического завода в этом квартале.

Сокращение подачи электроэнергии компании Eskom повлияло на 13 производственных дней в квартале, что привело к накоплению запасов незавершенного производства на 26 500 унций МПГ.

«Мы остаемся на пути к достижению нашего прогноза на 2023 год, уделяя особое внимание демонстрации нашей устойчивости посредством безопасных, стабильных и эффективных операций до конца года», — заявила генеральный директор Amplats Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen).

Прогноз производства рафинированных МПГ на 2023 год составляет от 3,6 до 4 млн унций.

Amplats заявила, что объемы продаж платиноидов снизились на 17% до 698 600 унций из-за снижения объемов переработки.

Средняя цена реализации корзины в первом квартале в размере 2 131 долларов США за унцию МПГ была ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за более низких рыночных цен.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





