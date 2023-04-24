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27 марта 2023

Платина заменяет палладий: спрос будет расти

26 апреля 2023
Новости
Впервые за три года мировой рынок платины настроен на восстановление, по мере того как он сталкивается с проблемами предложения и ростом спроса. Это должно привести к дефициту предложения и, вероятно, к росту цен на платину, сообщает kitco.com.
Оле Хансен (Ole Hansen), глава отдела товарной стратегии Saxo Bank, предполагает, что возвращение спроса со стороны инвесторов через ETF может привести к дефициту предложения на рынке платины. Кроме того, геополитическая ситуация между Россией и Украиной привела к росту спроса на платину в то время, когда  автопроизводители заменяют этот металл палладием. Россия богата палладием, и по состоянию на 2022 год одна российская горнодобывающая компания, ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире производитель никеля, производит около 40% российского палладия. Россия производит около 30-40% мирового палладия, отмечает kitco.com.
Теперь, когда Россия столкнулась с западными санкциями, возникла необходимость найти какую-то замену, и именно здесь платина победила. Поскольку платина все чаще используется в качестве заменителя палладия в производстве каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов, ожидается, что спрос на нее будет расти. Кроме того, роль платины в экологически безопасных транспортных средствах на водородных топливных элементах делает ее важным компонентом в продвижении более экологичных технологий.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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