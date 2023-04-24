Jubilee выполнит или превысит годовой план по МПГ и хрому

Компания Jubilee Metals планирует выполнить или превзойти годовой план как по металлам платиновой группы (МПГ), так и по хрому.

Это следует за хорошими производственными результатами на предприятиях в ЮАР и Замбии за третий квартал, закончившийся 31 марта.

Jubilee ожидает, что ее прогноз производства платиноидов на весь год останется стабильным на уровне 38 тыс. унций с возможным повышением, исходя из перспектив энергоснабжения Южной Африки.

Производство хрома, вероятно, превысит оценки в 1,2 млн тонн хромового концентрата благодаря более высоким ценам в третьем квартале.

«Наши производства в ЮАР продолжают показывать высокие результаты. Это позволяет нашим предприятиям там придерживаться плана на весь год и, возможно, даже превысить его», — сказал генеральный директор Jubilee Леон Кетцер (Leon Coetzer).

«Наши хромовые производства в очередной раз превысили операционные цели», - добавил он.

Плановый объем меди на весь год остался без изменений на уровне 3 тыс. тонн.

Jubilee продала 11 437 унций МПГ в закончившемся в марте квартале.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished