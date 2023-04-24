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27 марта 2023
Добыча золота компанией Caledonia Mining в первом квартале упала из-за перебоев на руднике Бланкет
Согласно компании, производство упало из-за нескольких незначительных по отдельности механических поломок и проблем с логистикой, которые в настоящее время решены.
В сообщении Caledonia Mining говорится, что производство c начала апреля 2023 года улучшилось больше, чем ожидалось.
Caledonia Mining по-прежнему ожидает, что годовой объем производства золота составит от 75 000 до 80 000 унций.
Генеральный директор компании Марк Лермонт (Mark Learmonth) сказал, что производство на Бланкете обычно снижается в первом квартале каждого года, прежде чем оно возрастет в следующих кварталах.
«Эта тенденция прослеживается и в этом году, хотя производство в первом квартале 2023 года было ниже нашего целевого показателя из-за ряда проблем, включая отказы оборудования и проблемы с логистикой», — сказал он.
Проект по добыче оксидов на руднике компании Бильбоэс (Bilboes), находящемся также в Зимбабве, начал производство золота из оксидов, полученных в результате предварительных вскрышных работ в последние дни отчетного периода, в результате чего было произведено 105 унций золота.
В рамках проекта Бильбоэс, который Caledonia Mining приобрела в январе, добыча золота открытым способом была исторически ограничена.
Caledonia Mining заявила, что себестоимость производства оксида на руднике Бильбоэс, как ожидается, составит от 1 200 до 1 320 долларов США за унцию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished