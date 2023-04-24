На предприятиях «Норникеля» опробуют технику из Китая, Турции и Перу

Вчера Новости

Компания «Норникель», крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди продолжает заниматься вопросами импортозамещения и поиском альтернативных производителей, сообщает ttelegraf.ru.

Десятый пакет санкций Евросоюза, по словам директора департамента материально-технического обеспечения «Норникеля» Сергея Ротанова, «поставил крест на приобретении любой техники, кроме холодильников». Летом и осенью прошлого года ситуация была особенно острой.

«Затем ситуация с поставками горной техники и запчастей стала постепенно выправляться: на рынке стали появляться предложения. Правда, в основном это были компании, неизвестные нам», – рассказал топ-менеджер.

«Совместными усилиями нам удалось сдвинуть поставки с мертвой точки, и сейчас даже по тем запчастям для горной техники, которые еще полгода назад никто не хотел поставлять, появилась конкуренция, – отметил Ротанов. – Вертикаль снабжения мы открыли на базе уже существующего представительства нашей сбытовой функции – филиала Департамента материально-технического обеспечения в Китае с широким набором полномочий и задач – и вместе со специалистами Норильского дивизиона смотрим на предложения производителей из дружественных стран».

Представители «Норникеля» в составе разных делегаций уже посетили Китай, Турцию и Перу, технику которых планируется опробовать на предприятиях компании. Впечатления о производителях, по словам Ротанова, обнадеживающие.



Алекс Шишло для Rough&Polished





